Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 247,60 EUR abwärts.

Die Tesla-Aktie musste um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 247,60 EUR. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 246,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 249,05 EUR. Zuletzt wechselten 24.700 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 21,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 308,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2023 erfolgen. Tesla dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,40 USD je Aktie aus.

