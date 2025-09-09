Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Mittwochabend

Tesla im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 354,12 USD zu.

Das Papier von Tesla konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 354,12 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 356,32 USD zu. Mit einem Wert von 350,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 10.329.262 Stück.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 37,95 Prozent zulegen. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 66,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,38 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 22,50 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 15.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

