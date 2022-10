Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 225,50 EUR

-1,40% Charts

News

Analysen

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 230,15 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 230,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.371 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 36,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 19,13 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 602,33 USD.

Am 20.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 18.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,09 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Elon Musk wollte dieses Bauteil nicht in seinen Teslas

ESG-Anforderungen: Diese Nachhaltigkeitskriterien erwartet die BaFin von beaufsichtigten Unternehmen

Tesla will tausende humanoide Optimus Roboter in seinen Fabriken arbeiten lassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images