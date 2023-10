Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,0 Prozent auf 264,87 USD zu.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,0 Prozent auf 264,87 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 265,90 USD. Bei 257,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.054.042 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 299,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 160,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 240,00 USD.

Tesla gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,76 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 24.927,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.934,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

