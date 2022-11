Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,54 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 178,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 178,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,14 EUR. Zuletzt wechselten 3.876 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 178,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,34 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 447,73 USD.

Tesla gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.454,00 USD – ein Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 13.757,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,10 USD im Jahr 2022 aus.

