Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 196,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Tesla-Aktie bewegte sich um 09:21 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 196,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 198,98 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 195,76 EUR. Mit einem Wert von 195,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 21.201 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,35 EUR) erklomm das Papier am 19.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,38 EUR). Mit einem Kursverlust von 51,07 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 234,00 USD.

Am 18.10.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 23.350,00 USD gegenüber 21.454,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,10 USD je Aktie belaufen.

