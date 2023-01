Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Tesla 111,48 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 111,30 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 111,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,20 EUR. Bisher wurden heute 60.134 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 350,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,21 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 96,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 15,58 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 426,45 USD je Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.454,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 24.01.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,01 USD je Aktie aus.

