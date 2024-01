Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Mittag

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 235,94 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 235,94 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 216.960 Stück gehandelt.

Bei 299,29 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 21,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.01.2023 bei 115,60 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 104,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 225,00 USD angegeben.

Tesla ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 22.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,07 USD je Tesla-Aktie.

