Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 226,83 USD.

Die Tesla-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 226,83 USD abwärts. Bei 226,25 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 230,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 29.003.301 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,29 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,60 USD. Dieser Wert wurde am 14.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 96,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 225,00 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 18.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 22.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Neuer Model Y aus Teslas Shanghai-Fabrik

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie dennoch im Minus: Tesla hat Marktanteil in USA gesteigert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester