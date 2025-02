Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 346,25 USD nach.

Die Tesla-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 346,25 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 343,35 USD. Bei 345,59 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.909.943 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 29,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 138,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 149,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 277,71 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 29.01.2025. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 25,71 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,17 Mrd. USD umsetzen können.

Die Tesla-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 2,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

