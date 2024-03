Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 178,61 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,9 Prozent auf 178,61 USD. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 182,87 USD an. Bei 175,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 41.691.210 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 299,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,57 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,37 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,63 USD für die Tesla-Aktie.

Am 24.01.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tesla am 17.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 3,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

