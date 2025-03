Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 220,37 USD abwärts.

Die Tesla-Aktie musste um 15:49 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 220,37 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 220,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 225,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.978.975 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 54,89 Prozent niedriger. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 269,29 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,71 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,87 USD je Aktie.

