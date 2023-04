Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,40 EUR

0,46% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 187,56 USD. Zuletzt wechselten 386.699 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (363,50 USD) erklomm das Papier am 22.04.2022. Gewinne von 48,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Mit einem Kursverlust von 84,21 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 389,36 USD für die Tesla-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 25.01.2023. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,85 USD je Aktie eingenommen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.04.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 17.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,94 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie an der NASDAQ tiefer: Steigender Absatz vs. Profitabilität - Tesla senkt erneut die Preise für alle Modelle

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Das Ende des Metaverse? Elon Musk verabschiedet sich freudig vom Metaversum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images