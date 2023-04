Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,88 EUR

Mit einem Kurs von 169,62 EUR zeigte sich die Tesla-Aktie im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 170,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 169,02 EUR. Bei 169,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 10.370 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 333,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 49,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,38 EUR am 06.01.2023. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 75,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 389,36 USD aus.

Am 25.01.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.719,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 21,08 Prozent gesteigert.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 vorlegen. Am 17.04.2024 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

