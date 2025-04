Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 251,52 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 251,52 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 250,71 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 251,95 USD. Zuletzt wechselten 4.021.518 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 94,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 44,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 239,29 USD.

Am 29.01.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 25,71 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 25,17 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Tesla dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

