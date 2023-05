Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 154,46 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 12:03 Uhr 0,8 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 142.706 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 314,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 46,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,05 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 382,45 USD an.

Am 19.04.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.329,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD in den Büchern standen.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

