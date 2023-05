Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel Tesla 155,08 EUR

Anleger zeigten sich um 16:08 Uhr bei der Tesla-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 168,56 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 168,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 166,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 18.575.562 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 314,67 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 46,43 Prozent niedriger. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 382,45 USD an.

Tesla veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.07.2023 erwartet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

