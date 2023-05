Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 155,30 EUR

Im Tradegate-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 09:22 Uhr 0,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 154,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 154,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.266 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 316,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 105,18 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR ab. Mit Abgaben von 37,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 382,45 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 USD je Tesla-Aktie belaufen.

