Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag im Aufwind

So entwickelt sich Tesla

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 331,19 USD nach oben.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 331,19 USD. Bei 335,44 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 334,31 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.812.674 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 32,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 167,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 97,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,50 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 22.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,34 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Das haben ehemalige Tesla-Mitarbeiter von Elon Musk gelernt

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

xAI plant Milliarden-Schuldenaufnahme - Nachfrage nach Kursrutsch der Tesla-Aktie im Trump-Streit belastet?