Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 267,06 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 267,06 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 266,90 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 268,53 USD. Bisher wurden heute 21.089.222 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,83 Prozent. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD. Abschläge von 61,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 308,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.329,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 19.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 17.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,40 USD je Aktie belaufen.

