Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Tesla zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 341,80 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 341,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 343,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,00 USD. Zuletzt wechselten 4.787.279 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 42,92 Prozent zulegen. Bei 194,69 USD fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

