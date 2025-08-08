DAX24.056 -0,4%ESt505.331 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.029 -0,3%Nas21.471 +0,1%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1595 -0,5%Öl66,67 +0,5%Gold3.346 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
TUI-Aktie leichter: Nur Teilerfolg bei Rechtsstreit mit SmartLynx TUI-Aktie leichter: Nur Teilerfolg bei Rechtsstreit mit SmartLynx
Vorbereitung auf den Putin-Gipfel: Merz plant Konsultationen mit Trump und Selenskyj Vorbereitung auf den Putin-Gipfel: Merz plant Konsultationen mit Trump und Selenskyj
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienentwicklung

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Montagnachmittag positiv

11.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Tesla zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 341,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
294,85 EUR 11,65 EUR 4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 341,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 343,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,00 USD. Zuletzt wechselten 4.787.279 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 42,92 Prozent zulegen. Bei 194,69 USD fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Könnte ein neues Kapitel für den gescheiterten Cybertruck aufgeschlagen werden?

Tesla-Aktie: Elon Musk betont stolz Sicherheits-Auszeichnung für Model Y

Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen