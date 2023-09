Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger decken sich am Mittag mit Tesla ein

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,8 Prozent auf 262,93 USD.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 5,8 Prozent auf 262,93 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.703.109 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 USD an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Mit einem Kursverlust von 61,27 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 239,44 USD.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.927,00 USD umgesetzt, gegenüber 16.934,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

