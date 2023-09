Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag höher

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 239,25 EUR nach oben.

Um 09:21 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 239,25 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 240,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,50 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 85.044 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2022 markierte das Papier bei 316,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 148,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 239,44 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.07.2023. Das EPS lag bei 0,91 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 24.927,00 USD gegenüber 16.934,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Ford-CEO Jim Farley erklärt: Darum ging Ford die Supercharger-Kooperation mit Tesla ein

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Projekt Kuiper: Pensionsfonds reicht Klage gegen Amazon und Jeff Bezos ein