Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Dienstagvormittag ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 226,50 EUR

-1,95% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 226,40 EUR ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 226,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 227,80 EUR. Bisher wurden heute 1.549 Tesla-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2021 auf bis zu 360,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 37,11 Prozent wieder erreichen. Am 25.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,18 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 600,92 USD an.

Tesla gewährte am 20.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 16.934,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 11.958,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 18.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,08 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Markt von hinten aufgerollt: Tesla mit neuem Ansatz für Gebrauchtwagenhandel

Tesla-Chef Musk empört mit Lösungsvorschlägen für Taiwan-Konflikt

Spartrick: Mit E-Auto-Förderung fast kostenlos Tesla fahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com