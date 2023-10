Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 264,86 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 264,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 200.414 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 61,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,00 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 18.10.2023 gerechnet. Am 16.10.2024 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,28 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

