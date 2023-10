Notierung im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag stärker

11.10.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 249,45 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Tesla 249,30 EUR -0,75 EUR -0,30% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 249,45 EUR. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 250,00 EUR. Bei 248,65 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.898 Tesla-Aktien. Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 267,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 6,70 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,00 USD. Am 19.07.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 24.927,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.934,00 USD umgesetzt worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Tesla. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,28 USD je Aktie in den Tesla-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Chinesische Verkaufszahlen von Tesla gehen im dritten Quartal deutlich zurück Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen Pluszeichen in New York: Schlussendlich Pluszeichen im S&P 500

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images