Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittag ab

Um 12:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 113,70 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,12 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.117 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 350,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 67,53 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 18,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 426,45 USD an.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,62 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images