Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 110,86 EUR

-3,09% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 111,06 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 108,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 286.687 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 68,28 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 426,45 USD.

Am 19.10.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.454,00 USD – ein Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 13.757,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Aktie Tesla: Wird Teslas Reichweiten-Rekord bald geknackt?

NASDAQ-Aktie Tesla: Tesla senkt die Preise - Laden an Superchargern wird günstiger

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie letztlich stärker: Tesla will texanische Gigafactory deutlich ausbauen