Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 220,61 USD ab.

Die Tesla-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 220,61 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 725.543 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 35,66 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2023 auf bis zu 115,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,00 USD.

Am 18.10.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.350,00 USD im Vergleich zu 21.454,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 24.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 22.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

