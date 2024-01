Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 203,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Tesla befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,8 Prozent auf 203,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 203,05 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 205,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 22.792 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 267,35 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 23,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,43 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,00 USD je Tesla-Aktie an.

Am 18.10.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent auf 23.350,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 22.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie - Studie offenbart: So wirkt sich das Verhalten von Elon Musk auf die Kaufentscheidung für einen Tesla aus

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind