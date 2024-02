Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Mittag fester

Kurs der Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 194,66 USD zu.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 194,66 USD. Bisher wurden heute 248.024 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 34,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,37 USD ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 27,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 215,78 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.04.2024 veröffentlicht.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

