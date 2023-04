Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,18 EUR

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 186,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 159.145 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 363,50 USD. Dieser Kurs wurde am 22.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 48,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 82,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 389,36 USD für die Tesla-Aktie.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 19.04.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,95 USD fest.

