Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 172,74 USD.

Die Tesla-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 172,74 USD abwärts. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 171,71 USD nach. Mit einem Wert von 172,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.913.872 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 299,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 42,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 152,37 USD fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 13,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 196,50 USD.

Tesla gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 USD je Tesla-Aktie belaufen.

