Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 161,72 EUR

4,27% Charts

News

Analysen

Um 12:04 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 174,33 USD nach oben. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 288.420 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 80,50 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 382,45 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 18.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.07.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?

Chinas Automarkt mit starkem Absatzplus - Vorjahresmonat stark covidbelastet

Preissenkungen bei Tesla: Model Y kostet nun weniger als das US-Durchschnittsauto

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images