Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:02 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 247,79 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 737.210 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 314,67 USD. Gewinne von 26,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Abschläge von 58,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 290,70 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 18.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,35 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

