Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:08 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 248,21 USD zu. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 249,92 USD. Bei 248,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 33.032.597 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,77 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 290,70 USD je Tesla-Aktie an.

Am 19.04.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie - "Master of Coin" Zach Kirkhorn: So ist Teslas Finanzchef am Erfolg des E-Autobauers beteiligt

Elon Musk warnt vor Absturz der Immobilienpreise - auch bei Wohnimmobilien

GM- und Tesla-Aktien an der NYSE nachbörslich etwas höher: Auch General Motors setzt auf Teslas Ladenetz für E-Autos - Tesla sucht in Brandenburg nach neuen Wasserquellen