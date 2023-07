Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Mittwochmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 271,99 USD.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 314,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 13,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,82 USD ab. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 167,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 308,00 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.329,00 USD – ein Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 18.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 19.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Tesla die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,40 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

