Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochvormittag stärker

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 245,95 EUR.

Das Papier von Tesla konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 245,95 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,95 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 245,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.238 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,75 EUR erreichte der Titel am 22.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 22,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,38 EUR). Mit Abgaben von 60,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 308,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.329,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 19.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

