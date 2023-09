Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 254,90 EUR.

Die Tesla-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 254,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 255,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,90 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 42.623 Tesla-Aktien.

Bei 316,75 EUR markierte der Titel am 22.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 24,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 164,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 239,44 USD.

Am 19.07.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 24.927,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.934,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

