Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Abschlägen

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 225,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 224,70 EUR. Mit einem Wert von 225,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.835 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 37,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,74 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 600,92 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.07.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 18.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

