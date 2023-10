Tesla im Blick

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag gefragt

12.10.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 249,15 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Tesla 247,90 EUR 0,35 EUR 0,14% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 09:21 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 249,15 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 249,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 247,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.192 Tesla-Aktien umgesetzt. Am 19.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 61,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,00 USD je Tesla-Aktie an. Am 19.07.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,20 Prozent auf 24.927,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.934,00 USD erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,28 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie Teslas-Supercharger-Preise steigen wieder: Nach mehreren Preissenkungen wird das Laden wieder kostspieliger ARK Innovation ETF im Abwärtstrend: Charttechnik spricht nicht für Cathie Woods Flaggschiff-ETF Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: John Keeble/Getty Images