Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Notierung im Blick

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

12.11.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 435,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
369,20 EUR -8,25 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 435,39 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 434,77 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 442,02 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.566.949 Stück gehandelt.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 214,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 291,50 USD.

Am 22.10.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 28,10 Mrd. USD gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,67 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht

Tesla-Aktie im Blick: Autopilot des Musk-Konzerns vor Durchbruch - Israel prüft Zulassung von FSD-System

In eigener Sache

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
