Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend mit Verlusten

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 431,17 USD.

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,9 Prozent auf 431,17 USD ab. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 426,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 442,02 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.446.829 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 214,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 50,31 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,57 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,67 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht

Tesla-Aktie im Blick: Autopilot des Musk-Konzerns vor Durchbruch - Israel prüft Zulassung von FSD-System