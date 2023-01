Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 108,34 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 109,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 109,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 112,98 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.526 Stück gehandelt.

Am 04.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 349,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 96,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 426,45 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 24.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 4,01 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

