Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag in Rot

Um 04:22 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 176,64 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 175,42 EUR. Bei 180,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 234.510 Tesla-Aktien.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 350,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 49,55 Prozent zulegen. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 83,43 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 393,45 USD.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Tesla-Aktie.

