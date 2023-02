Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 182,16 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 180,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 180,20 EUR. Bei 180,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.233 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,39 Prozent. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 87,64 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 393,45 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 24.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,07 USD je Aktie.

