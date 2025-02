Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 347,22 USD.

Das Papier von Tesla legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 347,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 350,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 345,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.130.415 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,69 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 60,02 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 277,71 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 29.01.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 2,49 USD je Aktie verdient. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,71 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

