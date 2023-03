Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel Tesla 160,12 EUR

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 13:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 172,80 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.793.492 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 384,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 55,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Abschläge von 69,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 389,36 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

