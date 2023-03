Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 160,34 EUR

Die Aktie notierte um 17:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 169,47 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 163,92 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 68.244.391 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,29 USD) erklomm das Papier am 06.04.2022. 55,90 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 66,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 389,36 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

