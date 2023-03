Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 162,64 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 10:21 Uhr 2,8 Prozent auf 178,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 228.375 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 384,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 53,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 75,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 389,36 USD an.

Am 25.01.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.454,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 17.719,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.04.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,05 USD je Aktie.

Tesla-Aktien: So viel Geld hat Elon Musk 2022 gespendet

Tesla-Aktie steigt an der NASDAQ: Woidke sichert Tesla-Chef Elon Musk Unterstützung für Ausbau der Fabrik bei Berlin zu

NASDAQ-Wert Tesla steigert Produktion: 4.000 Model Y pro Woche kommen aus der Gigafactory Berlin

